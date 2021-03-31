Выручка московских кинозалов и театров выросла на 37% после январского ослабления ограничений

После повышения лимита заполняемости залов до 50% оборот учреждений культуры Москвы вырос более чем на 37%, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«В первые выходные после ослабления ограничений оборот отрасли вырос на 24%, до 101,6 млн рублей, а к выходным 20–21 марта выручка составила уже 139,4 млн рублей», — заявили в пресс-службе. За два месяца, с 23 января по 23 марта, оборот всех культурных учреждений в России составил 4,6 млрд рублей, что составляет 71,5% от аналогичного периода прошлого года.

В первые выходные после смягчения ограничений и роста числа премьерных показов московские кинотеатры пополнили свои бюджеты на 83,6 млн рублей. За выходные 20–21 марта их оборот прибавил 1,4% и составил 84,7 млн рублей. «За два месяца с момента смягчения ограничений выручка кинотеатров составила 1,6 млрд рублей, то есть восстановилась на 75,7%», — уточнил глава Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

На днях Ассоциация владельцев кинотеатров направила мэру Москвы Сергею Собянину письмо с просьбой снять ограничение на заполняемость кинозалов. Глава ассоциации Олег Березин заявил, что на пиковых сеансах в самые популярные часы индустрия теряет прибыль из‑за лимита в 50%, и предложил сохранить требование об «одном кресле между гостями, которые не находятся в тесном ежедневном контакте».

Московские кинотеатры вместе с театрами и концертными залами были закрыты из‑за пандемии коронавируса с марта по июль 2020 года. В августе мэрия разрешила им работать с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. В ноябре власти столицы разрешили заполнять кинозалы только на 25%, в январе 2021-го — на 50%.