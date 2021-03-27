перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В «Сколково» преподаватели начали вести лекции в виде голограмм 14:19
Минфин внес законопроект о распространении семейной ипотеки на строительство частных домов 13:55
Константин Рубахин/Facebook В Подмосковье нашли тело утонувшего музыканта Александра Липницкого
В Подмосковье нашли тело утонувшего музыканта Александра Липницкого Обновлено в 13:43
Контейнеровоз Ever Given впервые сдвинулся с места. Ранее он заблокировал Суэцкий канал 13:11
Московские кинотеатры попросили Собянина увеличить лимит по заполняемости залов 13:06
Neon опубликовал новый кадр из байопика принцессы Дианы с Кристен Стюарт в главной роли 12:15
В России за сутки выявили 8 885 новых случаев коронавируса 11:27
Байден позвал Путина и Си Цзиньпина на его первые крупные переговоры по вопросам климата 10:50
real_scrip/Instagram Альбом Скриптонита «Свистки и бумажки» вышел раньше официального релиза
Альбом Скриптонита «Свистки и бумажки» вышел раньше официального релиза 9:46
Джордж Мартин подписал пятилетний контракт с HBO 9:11
Умер сценарист «Горбатой горы» и обладатель Пулитцеровской премии Ларри Макмертри 2:45
«Самая глупая вещь, которую я когда‑либо видела»: Шэрон Стоун выступила против культуры отмены 2:01
Российские фигуристки впервые в истории завоевали все три медали на Чемпионате мира 1:05
Минпромторг: коммерческие электросамолеты могут появиться в России к 2030 году 0:23
Celyn Kang/Unsplash В США университет выплатит более 1 млрд долларов студенткам, обвинившим гинеколога вуза в насилии
В США университет выплатит более 1 млрд долларов студенткам, обвинившим гинеколога вуза в насилии Вчера в 23:35
Беларусь не поедет на «Евровидение». Ее новая песня вновь не соответствует правилам конкурса Вчера в 23:16
«Серебряные коньки» выйдут под брендом Netflix Originals — такое впервые с российским полным метром Вчера в 22:50
Во Франции случайно нашли картину Фрагонара. Она висела в частном доме более 100 лет Вчера в 22:33
Tune-Yards призывает белокожих к антирасизму в новом альбоме «sketchy.» Вчера в 22:15
Девушки-тиктокеры запустили тренд #BookTok. Книжные продажи взлетели Вчера в 21:14
Отключить рекламу

Московские кинотеатры попросили Собянина увеличить лимит по заполняемости залов

Валерия Корниенко
Сегодня в 13:06

Ассоциация владельцев кинотеатров направила мэру Москвы Сергею Собянину письмо с просьбой снять ограничение на заполняемость кинозалов — сейчас этот показатель не может превышать 50%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу ассоциации Олега Березина.

Владельцы кинотеатров предлагают московским властям сохранить требование об «одном кресле между гостями, которые не находятся в тесном ежедневном контакте».

По словам Березина, в будни и утром заполняемость залов обычно не доходит до 50%, но вот на пиковых сеансах в самые популярные часы индустрия теряет прибыль. Таким образом, существующий лимит не позволяет покрывать все расходы кинотеатров, говорится в письме.

«Размер арендных платежей вернулся к прежним значениям, кинотеатры несут обязательства перед работниками по сохранению зарплаты, отчислениям в фонды и уплате налогов», — отмечают в ассоциации. Особенно от ограничений страдают небольшие кинотеатры.

Московские кинотеатры вместе с театрами и концертными залы были закрыты из‑за пандемии коронавируса с марта по июль 2020 года. В августе мэрия разрешила им работать с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. В ноябре власти столицы разрешили заполнять кинозалы только на 25%, в январе 2021-го — на 50%.

Нынешние ограничения для кинотеатров действуют в соответствии с последними решениями правительства Москвы по ситуации с коронавирусом, сообщила «Коммерсанту» пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова. Другие решения, по ее словам, пока не принимались.

События недели на afisha.ru
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
мультфильм
Ая и ведьма
Первое аниме студии Ghibli в 3D
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций

Другие материалы по темам

Теги
Правительство Москвы
Роспотребнадзор
Люди
Сергей Собянин
Олег Березин
Гульнара Пенькова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить