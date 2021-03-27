Московские кинотеатры попросили Собянина увеличить лимит по заполняемости залов

Ассоциация владельцев кинотеатров направила мэру Москвы Сергею Собянину письмо с просьбой снять ограничение на заполняемость кинозалов — сейчас этот показатель не может превышать 50%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу ассоциации Олега Березина.

Владельцы кинотеатров предлагают московским властям сохранить требование об «одном кресле между гостями, которые не находятся в тесном ежедневном контакте».

По словам Березина, в будни и утром заполняемость залов обычно не доходит до 50%, но вот на пиковых сеансах в самые популярные часы индустрия теряет прибыль. Таким образом, существующий лимит не позволяет покрывать все расходы кинотеатров, говорится в письме.

«Размер арендных платежей вернулся к прежним значениям, кинотеатры несут обязательства перед работниками по сохранению зарплаты, отчислениям в фонды и уплате налогов», — отмечают в ассоциации. Особенно от ограничений страдают небольшие кинотеатры.

Московские кинотеатры вместе с театрами и концертными залы были закрыты из‑за пандемии коронавируса с марта по июль 2020 года. В августе мэрия разрешила им работать с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. В ноябре власти столицы разрешили заполнять кинозалы только на 25%, в январе 2021-го — на 50%.

Нынешние ограничения для кинотеатров действуют в соответствии с последними решениями правительства Москвы по ситуации с коронавирусом, сообщила «Коммерсанту» пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова. Другие решения, по ее словам, пока не принимались.