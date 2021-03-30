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Бизнес, семья и спорт в трейлере документального сериала «Уол-стрит» о Марке Уолберге

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:05

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал трейлер документального сериала «Wahl Street» («Уол-стрит») об актере Марке Уолберге. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Шоу рассказывает об актерской карьере Уолберга, отношениях в семье и различных бизнесах, в которые он вкладывался. В шоу будут показаны не только успешные инвестиции, но и провальные проекты артиста.

Производством сериала занималась студия Unrealistic Ideas, один из основателей которой — сам Уолберг. Премьера «Уол-стрит» состоится на HBO Max 15 апреля.

На прошлой неделе стало известно, что Марк Уолберг и Халле Берри исполнят главные роли в новом боевике от Netflix «Our Man from Jersey» («Наш человек из Джерси»). Сюжет картины пока не раскрывается. Известно только, что это будет шпионский триллер. Создатели описывают фильм как «синий воротничок Джеймса Бонда».

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