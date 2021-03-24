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Халле Берри и Марк Уолберг сыграют главные роли в шпионском боевике от Netflix

Виктория Шанина
Сегодня в 11:26

Американская актриса Халле Берри сыграет главную роль в новом боевике «Our Man from Jersey» («Наш человек из Джерси») от Netflix вместе с Марком Уолбергом. Об этом сообщает портал Deadline.

Сюжет картины пока не раскрывается, известно только, что это будет шпионский триллер. Создатели описывают фильм как «синий воротничок Джеймса Бонда».

Сценарий напишет Дэвид Гуггенхайм. В качестве продюсеров выступят Уолберг и Стивен Левинсон.

Съемки начнутся в начале 2022 года в Лондоне. Дата премьеры пока неизвестна.

Ранее Халле Берри играла в фильмах «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Kingsman: Золотое кольцо» и «Джон Уик-3». Марк Уолберг известен благодаря картинам «Отступники», «Ограбление по-итальянски» и сериалу «Красавцы».

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