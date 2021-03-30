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«Я состою в алфавитной мафии»: Деми Ловато рассказала о своей пансексуальности

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:39

Американская певица Деми Ловато в подкасте ведущего Джо Рогана совершила каминг-аут как пансексуалка*. Она также рассказала, почему так быстро рассталась со своим женихом, пишет The Independent.

В разговоре с ведущим она заявила, что ее привлекает «на самом деле, что угодно». Поначалу ей было трудно принять это, потому что выросла она в консервативной христианской семье. Впервые девушка заметила свое влечение к женщинам после того, как увидела сцену поцелуя Сельмы Блэр и Сары Мишель Геллар в «Жестоких играх». «Мне это очень понравилось, но в то же время, будучи ребенком христиан в Техасе, я испытывала ужасный стыд», — признается 28-летняя исполнительница.

В сентябре прошлого года стало известно, что Ловато рассталась с актером сериала «Молодые и дерзкие» Максом Эрихом через два месяца после помолвки. Она заявила, что это событие заставило ее задуматься, чего она хочет на самом деле. До этого артистка прогоняла любые мысли о возможном влечении к женщине. «Я слышала, кто‑то назвал ЛГБТ+ алфавитной мафией. Так вот, теперь я ее часть», — пошутила певица.

Незадолго до записи подкаста Деми Ловато дала интервью журналу Glamour, в котором назвала себя квир-персоной. В разговоре она призналась, что не хочет встречаться мужчинами после сексуального опыта с девушкой. «Я поняла, что куда больше ценю дружбу с этими людьми», — заключила певица.

В середине марта Ловато рассказала в документальном фильме «Деми Ловато: Танцуя с дьяволом» о сексуальном насилии, которое она дважды пережила в подростковом возрасте.

*Пансексуальность — способность испытывать романтическое или сексуальное влечение к людям вне зависимости от их биологического пола и гендерной идентичности.

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