Деми Ловато рассказала об изнасиловании в 15-летнем возрасте

Американская актриса Деми Ловато рассказала в документальном фильме «Деми Ловато: Танцуя с дьяволом» о сексуальном насилии, которое она пережила в подростковом возрасте. Премьера картины состоялась 16 марта на кинофестивале South by Southwest, 23 марта она появится на YouTube.

Variety раскрыл некоторые детали, которыми поделилась актриса в ленте. Ловато сказала, что потеряла девственность в 15 лет в результате изнасилования. Кто именно был обидчиком, она не уточнила, но заявила, что потом ей постоянно приходилось видеться с ним.

По словам Ловато, в то время она встречалась с этим человеком, но предупредила его, что не хочет так терять девственность, однако это его не остановило. Певица сказала, что ей потребовались годы, чтобы пережить травму и понять, что именно с ней произошло. Обидчик, по ее словам, так и не столкнулся с последствиями своего поступка.

Фрагмент интервью, в котором Ловато рассказывает о насилии, прерывается в фильме кадрами из трейлера «Camp Rock». Variety предполагает, что инцидент произошел, когда артистка снималась в киномюзикле. В то время певица была одной из молодых звезд Disney, которые носили кольца чистоты и обещали не заниматься сексом до свадьбы.

Еще один случай сексуального насилия, о котором рассказала Ловато, произошел с ней в 2018 году. Ее изнасиловал наркодилер после передозировки наркотиками. «Когда меня нашли, я была голая и синяя. Меня буквально оставили умирать, после того как воспользовались мной», — поделилась актриса.

Тогда, в июле 2018 года, ей пришлось провести более недели в больнице. СМИ со ссылкой на источники писали, что передозировка была очень сильной, и жизнь Ловато находилась в опасности. В клинике у актрисы возникли осложнения, а последствия случившегося она ощущает до сих пор.