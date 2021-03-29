Конфликт вебкам-модели с отцом в новом трейлере российского сериала «Happy End»

Стриминговый сервис more.tv опубликовал новый трейлер российского сериала «Happy End». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Шоу рассказывает о двух 19-летних возлюбленных Лере и Владе, уехавших из родного городка покорять столицу. Чтобы заработать, они начинают заниматься вебкам-моделингом. Точнее, в кадре раздевается именно девушка. Постепенно пара начинает зарабатывать, а их отношения подвергаются проверке на прочность.