Обратная сторона вебкам-моделинга в трейлере сериала «Happy End»

Проект рассказывает о двух возлюбленных, которые уехали из родного городка покорять столицу. Чтобы заработать, они начинают заниматься вебкам-моделингом. Точнее, в кадре раздевается именно девушка. Постепенно пара начинает зарабатывать, а их отношения подвергаются проверке на прочность.

Стриминговый сервис More.tv опубликовал тизер-трейлер российского сериала «Happy End». Ролик можно посмотреть на ютьюбе .

«Можно ли сохранить любовь, когда вся твоя личная жизнь — сплошное порно?» — говорится в описании ролика.

Продюсеры «Студии Видеопрокат» отметили, что ориентируются на злободневные темы. Они напоминили, что за время пандемии возросло количество подписок на вебкам-площадки, что вдохновило их на создание сериала.

В шоу снялись Лена Тронина, Денис Власенко, Александр Горчилин, Алексей Агранович и Лукерья Ильяшенко. Режиссером выступил Евгений Сангаджиев. Премьера «Happy End» запланирована на 1 апреля.