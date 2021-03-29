Написанное от руки заявление Стива Джобса о приеме на работу продали за 162 тыс. фунтов

Заявление Стива Джобса о приеме на работу, написанное от руки, ушло с молотка за 162 тыс. фунтов стерлингов. Об этом сообщается на странице аукционного дома Charterfields Limited.

В самом документе не указано, в какую компанию и на какую должность приняли Джобса, но представители Charterfields Limited подтвердили, что бумага была составлена в 1973 году, когда он покинул Рид-колледж в Орегоне. Позже он устроился на свою первую работу в Atari Inc., разрабатывающую видеоигры. Именно там Джобс познакомился со Стивом Возняком, с которым в 1976 году основал Apple.