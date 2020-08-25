Билл Гейтс признался, что всегда завидовал Стиву Джобсу. И назвал его гением

Миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс рассказал, что всегда завидовал умению воздействовать на людей и обаянию бывшего главы корпорации Apple Стива Джобса. Об этом пишет издание CNBC.

Гейтс рассказал ведущему подкаста Armchair Expert Даксу Шепарду, что Джобс обладал природным магнетизмом и лидерской харизмой, которых у самого Гейтса не было.

«Он был волшебником по части мотивации людей. Я тоже был волшебником, но меньшего калибра. Я не попадал под его магию — но я мог видеть, как он очаровывает людей, а затем я смотрел на них и видел их загипнотизированными», — Гейтс говорит в интервью.

Гейтс отметил, что был поражен возвращением Джобса в Apple в 1997 году, после временного ухода из‑за конфликта с гендиректором компании Джоном Скалли. Возвращение Джобса в корпорацию привело к реорганизации компании и создание популярных гаджетов, например маков, айподов и айфонов. «Он был гением, — заявил Гейтс, — Я так завидовал».

В начале июня Гейтс отверг обвинения в желании чипировать человечество при помощи вакцины от коронавируса. Конспирологическая теория об этом, стала популярна во время пандемии COVID-19. Гейтс заявил, что подобные подозрения «очень глупые и странные».

Как известно, Билл Гейтс обладает высоким показателем айкью. Узнать, что советует почитать один из самых богатых и умных людей на планете, можно в специальной подборке «Афиши Daily».