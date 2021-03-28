В Роскосмосе назвали выдумками сообщения об отставке Рогозина

В Роскосмосе назвали «слухами и выдумками» информацию об уходе Дмитрия Рогозина с поста главы госкорпорации, сообщили «Подъему» в пресс-службе.

По словам пресс-секретаря Роскосмоса Владимира Устименко, корпорация работает «в штатном режиме» и готовится к запуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Ю.А. Гагарин», запланированному на 9 апреля с Байконура. «Нет времени на досужие слухи и выдумки», — добавил он.

Ранее об отставке Рогозина сообщили телеграм-каналы «Раньше всех. Ну, почти» и «Незыгарь» со ссылкой на внутренние источники. Согласно их сообщениям, на место Рогозина якобы рассматривается один из заместителей министра обороны РФ.

На этой неделе Счетная палата при проверке Роскосмоса обнаружила нарушений на 30 млрд рублей в 2020 году. Их выявили в бухгалтерском учете, нормативах финансирования, а также уличили госкорпорацию в нецелевом расходовании средств.