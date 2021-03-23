Счетная палата выявила в Роскосмосе нарушений на 30 млрд рублей за прошлый год

Счетная палата при проверке госкорпорации Роскосмос обнаружила нарушений на 30 млрд рублей в 2020 году. Об этом заявил глава ведомства Алексей Кудрин на встрече с Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

Среди выявленных — нарушения в бухгалтерском учете, нормативах финансирования и нецелевое расходование средств. По словам Кудрина, нарушения были выявлены и в других госпредприятиях, в частности у них отсутствует единый подход к формированию дивидентов.

«Естественно, есть вопросы и о том, что большое количество убыточных предприятий и не принимает, может быть, достаточных мер для повышения эффективности. Не выверена дивидендная политика, она не закреплена какими‑то нормативными актами», — цитирует его слова агентство.

В Роскосмосе заявили, что выявленные СП нарушения не носят материального характера и связаны исключительно с оформлением документов и отчетности. По словам пресс-службы корпорации, был выработан план по устранению замечаний, и большинство из них уже исправлены.

Там подчеркнули, что результаты проверки Счетной палаты не содержат выводов о нецелевом расходовании бюджетных средств.

Как отмечает Daily Storm, СП перенесла с 2020-го на 2021 год проверку эффективности расходования бюджетных средств корпорацией «Роскосмос», РКС, РКЦ «Прогресс» и НПО имени Лавочкина. Также в этом году планируется проверить, насколько эффективно бюджетные средства тратятся на программу «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы».