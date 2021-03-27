Минфин внес законопроект о распространении семейной ипотеки на строительство частных домов

Министерство финансов России внесло в правительство законопроект, который позволит взять семейную ипотеку на строительство частных домов. Инициаторы идеи предлагают добавить такой пункт в программу, которая позволяет брать кредиты под 6% годовых, сообщается на сайте ведомства.

Ипотеку будут выдавать для покупки участка земли под строительство дома, а также для постройки частного дома на уже имеющемся участке.

«Расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия. Рассчитываем, что дополнительно будет выдано порядка 20 000 кредитов для строительства индивидуальных жилых домов на сумму около 79 млрд рублей с первоначальным взносом от 15%», — заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Семейную ипотеку со ставкой не выше 6% могут взять граждане России, у которых второй второй или последующий ребенок родился после 1 января 2018 года.

В 2020 году Райффайзенбанк провел исследование и выяснил, что почти треть миллениалов опасается брать ипотеку. В опросе участвовало более 2000 респондентов в возрасте от 24 до 38 лет, проживающих в 10 крупнейших городах страны.