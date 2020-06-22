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Почти треть миллениалов опасается брать ипотеку

Сегодня в 11:55

Почти 32% миллениалов — тех, кто родился между 1981 и 1996 годами, — отказываются от покупки квартиры в ипотеку из‑за опасений, что в будущем не смогут выплачивать кредит. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

В опросе, проведенном банком, участвовало более 2000 респондентов в возрасте от 24 до 38 лет, проживающих в 10 крупнейших городах страны.

Больше всего респондентов отказываются от покупки квартиры в ипотеку в Санкт-Петербурге и в Перми (в сумме 42% опрошенных). Отказа со стороны банка боятся больше прочих миллениалы из Самары (19%).

42% миллениалов, готовых оплатить покупку недвижимости из собственных средств без помощи банков, живут в Москве. На поддержку родителей в приобретении квартиры рассчитывают жители Нижнего Новгорода (27%) и Ростова-на-Дону (20%).

Ранее журналисты издания Bloomberg подсчитали, сколько в разных мегаполисах стоит базовый набор миллениала. Дешевле всего он стоит в Гонконге — меньше 2000 долларов, а самым дорогим городом стал Буэнос-Айрес — около 4000 долларов.

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