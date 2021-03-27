Neon опубликовал новый кадр из байопика принцессы Дианы с Кристен Стюарт в главной роли

Студия назвала роль Стюарт в картине Пабло Ларраина сапфиром и отметила, что премьера запланирована на осень 2021 года.

Кинокомпания Neon поделилась еще одним кадром с Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы. Фильм «Спенсер» станет байопиком о леди Ди.

Картина будет посвящена одному уик-энду в начале 1990-х, когда принцесса Уэльская решила, что ее супружество с принцем Чарлзом не работает и ей необходимо расторгнуть этот брак.

Вместе со Стюарт в фильме снимутся Тимоти Сполл («Уилльям Тернер», «Король говорит!», «Гарри Поттер»), Салли Хокинс («Форма воды», «Приключения Паддингтона») и Шон Харрис («Борджиа»).

27 января стало известно, что гитарист Radiohead напишет музыку к байопику «Спенсер». В этот же день Neon показал первый кадр с исполнительницей главной роли.