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Neon опубликовал новый кадр из байопика принцессы Дианы с Кристен Стюарт в главной роли

Виктория Шанина
Сегодня в 12:15

Кинокомпания Neon поделилась еще одним кадром с Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы. Фильм «Спенсер» станет байопиком о леди Ди.

Студия назвала роль Стюарт в картине Пабло Ларраина сапфиром и отметила, что премьера запланирована на осень 2021 года.

Картина будет посвящена одному уик-энду в начале 1990-х, когда принцесса Уэльская решила, что ее супружество с принцем Чарлзом не работает и ей необходимо расторгнуть этот брак.

Вместе со Стюарт в фильме снимутся Тимоти Сполл («Уилльям Тернер», «Король говорит!», «Гарри Поттер»), Салли Хокинс («Форма воды», «Приключения Паддингтона») и Шон Харрис («Борджиа»).

27 января стало известно, что гитарист Radiohead напишет музыку к байопику «Спенсер». В этот же день Neon показал первый кадр с исполнительницей главной роли.

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