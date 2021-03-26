В России появилась бизнес-версия TikTok. Но это фейк от мошенников

В сети появился фейковый аналог TikTok на русском языке. Разработчики представили его как бизнес-версию приложения. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитика Infosecurity a Softline Company Александра Вураско.

Эксперт заявил, что сайт по ссылке tiktok-business.ru – имитация официальной платформы. Отдельный сервис, как утверждают мошенники, необходим для монетизации контента, ведь в соцсети такая функция отключена.

Владельцы популярных аккаунтов получают рассылку с предложением установить версию для бизнеса, открывают ссылку, вводят логин и пароль, а затем перенаправляются на официальное приложение. В этот момент данные попадают в руки мошенников.

Администрация TikTok отметила, что уже отправила жалобу и запрос на блокировку сайта. Функция монетизации все еще официально недоступна. Соцсеть рекомендует использовать двухфакторную авторизацию и не вводить личные данные для входа в аккаунт на непроверенных сайтах.

В феврале 2021 года количество мошенников резко возросло из‑за взлета популярности Clubhouse в России. На «Авито» и «Юле» продавали по цене до 10 тыс. рублей приглашения на платформу, которые могли быть фальшивыми, а в Google Play появились подделки под оригинальное приложение.