перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Ограничения в Петербурге снимут в три этапа. Что и когда откроется? Отвечает Беглов 20:37
Экс-фигуранта «московского дела» Раджабова задержали 20:05
В крови актера Ефремова обнаружили следы наркотиков. Он задержан Обновлено в 19:46
«Ситимобил» выпустил магниты с воспоминаниями о самоизоляции 19:38
Don Blackmore/YouTube Netflix, BBC iPlayer и Brit Box удалили сериал «Little Britain» из‑за расистских шуток
Netflix, BBC iPlayer и Brit Box удалили сериал «Little Britain» из‑за расистских шуток 19:26
Брянский таксист отказался везти темнокожего студента. Его уволили из «Яндекс.Такси» 19:05
Конституционный суд предписал проводить митинги только в гайд-парках 18:46
Алтайский оперштаб по коронавирусу согласовывает информацию по COVID-19 с губернатором 18:15
Письмо Ван Гога и Гогена о посещении борделей продадут с аукциона в Париже 17:46
Музей Космонавтики Земля сыграла в шахматы с космосом. Но определить победителя не вышло!
Земля сыграла в шахматы с космосом. Но определить победителя не вышло! 17:39
Вышел трейлер третьей части фильма о приключениях Билла и Теда 17:28
Участники кампании «Нет» против поправок к Конституции пожаловались в ЦИК на сайт ЦИК 17:16
«Я побрею челку под ноль»: посмотрите акустический клип «Френдзоны» 17:05
СМИ сообщили, что Собянин отменил самоизоляцию по просьбе Путина. В Кремле это отрицают 16:31
Gage Skidmore/Flickr «Трансженщины — женщины»: Дэниел Рэдклифф ответил на твиты Джоан Роулинг о гендерной идентичности
«Трансженщины — женщины»: Дэниел Рэдклифф ответил на твиты Джоан Роулинг о гендерной идентичности 16:17
JBL представила в России умные колонки с голосовым помощником Алиса вместо Google Assistant 16:06
Дмитрий Глуховский станет следующим гостем литературного клуба фонда «Дом с маяком» 15:58
Ученые обнаружили признаки эпидемии COVID-19 в Китае в августе 2019 года 15:30
В центре Москвы появится новый пешеходный мост 15:24
В пользу семьи погибшего в ДТП с Ефремовым предложили открыть сбор пожертвований 15:14
Отключить рекламу

Земля сыграла в шахматы с космосом. Но определить победителя не вышло!

Федор Кузьмин
Сегодня в 17:39

9 июня состоялся второй в истории матч по шахматам между Землей и космосом. За Землю играл шахматист Сергей Карякин (он вел партию из Музея космонавтики), а за космос с борта МКС — космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Бой закончился ничьей.

Ведущими стали спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и руководитель пресс-службы московского Музея космонавтики Дарья Чудная. Игроков поприветствовали министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и директор Музея космонавтики в Москве Наталья Артюхина.

«Я не волновался так, когда играл матч на первенство мира. Потому что, когда ты играешь с космосом, ты не понимаешь, чего ожидать. Партия была очень интересной, очень острой, но в то же время достаточно корректной, я считаю. Не думаю, что соперники ошибались. Закономерная ничья. Могу сказать, что человеческий мозг очень хорошо функционирует в космосе. Говорят, что космос сближает. Сегодня мы увидели, что и шахматы сближают людей совершенно из разных профессий и разных миров. Поэтому давайте проводить такие матчи чаще чем раз в 50 лет», — рассказал Карякин, а Иванишин отметил, что для космонавтов большая честь не проиграть гроссмейстеру.

Трансляцию матча посмотрели более 800 тыс. человек. Партия прошла ровно полвека спустя после первой шахматной партии «Космос-Земля», которая была сыграна 9 июня 1970 года. Как и 50 лет назад, право первого хода предоставили космическому экипажу.

В 1970 году космос представлял экипаж советского космического корабля «Союз-9» — летчики-космонавты Андриян Григорьевич Николаев и Виталий Иванович Севастьянов. За Землю сыграли руководитель подготовки советских космонавтов, генерал-полковник авиации Николай Каманин и летчик-космонавт Виктор Горбатко. Партия длилась около шести часов.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
классика
Моцарт. Реквием (онлайн-трансляция)
Концерт в память жертв COVID-19
экскурсии
Visit Finland. Экскурсии по музеям Финляндии (онлайн-трансляция)
Виртуальный туризм эпохи пандемии
хип-хоп
«Макулатура» (онлайн-трансляция)
Первопроходцы грустного экзистенциального рэпа
электропоп
Empress Of (онлайн-трансляция)
Танцевальный лоуфайный синти-поп о сильных чувствах
классика
Органный онлайн-фестиваль «Шедевр фирмы Зауэр» (онлайн-трансляция)
«Твин Пикс» и «Гарри Поттер» на органе
премьеры
Погружение (онлайн-трансляция)
Аудиоспектакль в собственной ванной

Другие материалы по темам

Теги
Роскосмос
Люди
Сергей Карякин
Дмитрий Рогозин
Анатолий Иванишин
Дмитрий Губерниев
Дарья Чудная
Олег Матыцин
Андриян Николаев
Виталий Севастьянов
Николай Каманин
Виктор Горбатко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить