Земля сыграла в шахматы с космосом. Но определить победителя не вышло!

9 июня состоялся второй в истории матч по шахматам между Землей и космосом. За Землю играл шахматист Сергей Карякин (он вел партию из Музея космонавтики), а за космос с борта МКС — космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Бой закончился ничьей.

Ведущими стали спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и руководитель пресс-службы московского Музея космонавтики Дарья Чудная. Игроков поприветствовали министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и директор Музея космонавтики в Москве Наталья Артюхина.

«Я не волновался так, когда играл матч на первенство мира. Потому что, когда ты играешь с космосом, ты не понимаешь, чего ожидать. Партия была очень интересной, очень острой, но в то же время достаточно корректной, я считаю. Не думаю, что соперники ошибались. Закономерная ничья. Могу сказать, что человеческий мозг очень хорошо функционирует в космосе. Говорят, что космос сближает. Сегодня мы увидели, что и шахматы сближают людей совершенно из разных профессий и разных миров. Поэтому давайте проводить такие матчи чаще чем раз в 50 лет», — рассказал Карякин, а Иванишин отметил, что для космонавтов большая честь не проиграть гроссмейстеру.