Адвокаты Навального заявили, что политик в тяжелом состоянии

По словам адвокатов Алексея Навального, политик находится в тяжелом состоянии. Ольга Михайлова и Вадим Кобзев посетили его в колонии в Покрове, сообщает канал «Дождь».

Адвокаты заявили о сильных болях в спине и правой ноге у их подзащитного. Навальному было тяжело наступать и сидеть в течение последних четырех недель, однако он запрещал об этом рассказывать.

«Голень у него отнимается, нога недееспособна, то есть одна нога у него практически не действует, он не может ни присесть на нее, ничего. Правая нога в ужасном состоянии на самом деле», — сказала Михайлова.