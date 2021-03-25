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Адвокаты Навального заявили, что политик в тяжелом состоянии

Виктория Шанина
Сегодня в 17:24

По словам адвокатов Алексея Навального, политик находится в тяжелом состоянии. Ольга Михайлова и Вадим Кобзев посетили его в колонии в Покрове, сообщает канал «Дождь».

Адвокаты заявили о сильных болях в спине и правой ноге у их подзащитного. Навальному было тяжело наступать и сидеть в течение последних четырех недель, однако он запрещал об этом рассказывать.

«Голень у него отнимается, нога недееспособна, то есть одна нога у него практически не действует, он не может ни присесть на нее, ничего. Правая нога в ужасном состоянии на самом деле», — сказала Михайлова.

Накануне стало известно, что в колонии у оппозиционера резко ухудшилось здоровье. Врачи проводили МРТ, давали ибупрофен в таблетках и в виде мази, однако диагноз не сообщили. Кобзев отметил, что адвокатов не пускали на назначенную встречу с Навальным — такое произошло впервые.

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