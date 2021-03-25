В России выявили 9221 новый случай коронавируса

В России выявили 9221 случай коронавируса за сутки, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 360 заражений превосходит вчерашний показатель.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Самарской и Иркутской областях.