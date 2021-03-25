В России выявили 9221 новый случай коронавируса

В России выявили 9221 случай коронавируса за сутки, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 360 заражений превосходит вчерашний показатель.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Самарской и Иркутской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 492 692. За последние сутки вылечился 10 881 человек, за все время — 4 109 281. За сутки умерли 393 пациента, за весь период — 96 612.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 124,7 млн человек, 2,7 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (30 млн). На втором месте — Бразилия (12,2 млн), на третьем — Индия (11,7 млн).