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В России выявили 9221 новый случай коронавируса

Семён Гудошников
Сегодня в 11:30

В России выявили 9221 случай коронавируса за сутки, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 360 заражений превосходит вчерашний показатель.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Самарской и Иркутской областях.

Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 492 692. За последние сутки вылечился 10 881 человек, за все время — 4 109 281. За сутки умерли 393 пациента, за весь период — 96 612.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 124,7 млн человек, 2,7 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (30 млн). На втором месте — Бразилия (12,2 млн), на третьем — Индия (11,7 млн).

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