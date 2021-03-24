В России за сутки выявили 8861 случай коронавируса

В России выявили 8861 случай коронавируса за сутки во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 404 заражения больше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Самарской, Иркутской, Саратовской и Свердловской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 483 471. За последние сутки вылечились 10 355 человек, за все время — 4 098 400. За сутки умер 401 пациент, за весь период — 96 219.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 124,2 млн человек, 2,7 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (29,9 млн). На втором месте — Бразилия (12,1 млн), на третьем — Индия (11,7 млн).