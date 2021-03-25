В сети появился трейлер фильма «Дальний космос». В нем Анна Кендрик летит на Марс

В сети появился трейлер нового фильма Netflix «Дальний космос», посвященного освоению Марса. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Movie Trailers Source.
Видео знакомит зрителей с экипажем космического корабля, который летит к Красной планете. В его составе — три астронавта и инженер, попавший на борт случайно. Его сыграл Шамир Андерсон («Вайнона Эрп»). Остальных персонажей исполнили Анна Кендрик («Мне бы в небо»), Дэниэл Дэ Ким («Остаться в живых») и Тони Коллетт («Хичкок»).
Героям предстоит экспедиция продолжительностью в два года. В ходе нее космонавты столкнутся со многими препятствиями, в частности, с поломкой системы жизнеобеспечения корабля и нервным перенапряжением в условиях замкнутого пространства.
Научно-фантастический фильм выйдет на Netflix 22 апреля 2021 года. Режиссером картины выступил Джо Пенна, автор «Затерянных во льдах». Он же написал сценарий в соавторстве с Райаном Моррисоном.
В прошлом году стриминговый сервис выпустил другой проект о нелегком освоении космоса — сериал «Вдали». Главную роль в нем исполнила двукратная обладательница «Оскара» Хилари Суонк. Она сыграла командира первой в истории марсианской миссии.