В сети появился трейлер фильма «Дальний космос». В нем Анна Кендрик летит на Марс

В сети появился трейлер нового фильма Netflix «Дальний космос», посвященного освоению Марса. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Movie Trailers Source.

Видео знакомит зрителей с экипажем космического корабля, который летит к Красной планете. В его составе — три астронавта и инженер, попавший на борт случайно. Его сыграл Шамир Андерсон («Вайнона Эрп»). Остальных персонажей исполнили Анна Кендрик («Мне бы в небо»), Дэниэл Дэ Ким («Остаться в живых») и Тони Коллетт («Хичкок»).

Героям предстоит экспедиция продолжительностью в два года. В ходе нее космонавты столкнутся со многими препятствиями, в частности, с поломкой системы жизнеобеспечения корабля и нервным перенапряжением в условиях замкнутого пространства.