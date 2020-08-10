Тяготы первого в истории полета на Марс в трейлере сериала «Вдали» от Netflix

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер драматического сериала «Вдали» о первом пилотируемом полете человечества на Марс. Премьера шоу запланирована на 4 сентября.

В центре сюжета — американская астронавтка Эмма Грин, командир интернациональной команды, отправляющейся покорять красную планету. Впереди у них три года разлуки со своими близкими, которые останутся на Земле, серьезные нештатные проблемы и необходимость выполнить одну из самых важных задач в истории цивилизации.

Главную роль исполнила Хилари Суонк, двукратная обладательница «Оскара» (один из них — за работу в драме «Малышка на миллион»). Идея создания сериала принадлежит Эндрю Хиндрейкеру, шоураннером выступила Джессика Голдберг.