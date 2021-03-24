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В Шотландии заработала станция для электромобилей, которая заряжается от приливов

Виктория Шанина
Сегодня в 17:37

На шотландском острове Йелл появился пункт для подзарядки электромобилей, который получает энергию от приливов Северного и Норвежского морей. Об этом сообщает новостное агентство CNBC.

Так, правительство Шотландии сделало очередной шаг к сокращению автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. К 2030 году власти намерены полностью отказаться от производства дизельных и бензиновых машин.

В основном пункты будут работать с помощью станции MeyGen, которая использует турбины мощностью 1,5 мегаватт, погруженные на морское дно. Она станет крупнейшей в мире станцией приливной энергетики.

«Наши острова обладают обилием возобновляемых ресурсов, включая ветровые, приливные и солнечные, которые, если их использовать с осторожностью, могут принести многочисленные экономические и социальные выгоды отдаленным и сельским общинам по всей Шотландии», — рассказал представитель WWF в Шотландии Фабрис Левек.

На данный момент приливная энергетика пользуется небольшим спросом по сравнению с ветряными и солнечными станциями. Однако, по данным Европейской ассоциации энергии океана, она имеет большой потенциал.

В 2020 году Тасмания стала первым австралийским штатом и одной из первых юрисдикций в мире, которая смогла на 100% обеспечить себя возобновляемой электроэнергией. По заявлению властей, в этом году Тасмания должна выработать еще больше энергии из ветряных и гидроэнергетических источников, чем требуется. Ресурсы штата обеспечивают основную часть электроэнергии в Австралии.

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