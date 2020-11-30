Тасмания на 100% обеспечила себя возобновляемой электроэнергией

Тасмания стала первым австралийским штатом и одной из первых юрисдикций в мире, которая смогла на 100% обеспечить себя возобновляемой электороэнергией. Об этом заявили в правительстве региона, передает Renew Economy.

По заявлению властей, в следующем году Тасмания должна выработать еще больше энергии из ветряных и гидроэнергетических источников, чем требуется. Ресурсы штата обеспечивают основную часть электроэнергии в Австралии.

«Мы достигли 100% уровня чистоты в электроэнергии благодаря нашему обязательству реализовать потенциал Тасмании в области чистой энергии благодаря нашей политике и инвестициям в промышленность. Это создает рабочие места по всему штату, в частности, в наших регионах», — министр энергетики Тасмании Гай Барнетт.

Штат достиг таких результатов после ввода одной из последних ветряных турбин на электростанции в гавани Грэнвилла. Исследователи планируют расширить и увеличить объемы объекта, который находится на западном побережье штата.

В этом году в японской префектуре Фукусима одобрили план по переходу региона на полностью возобновляемые источники энергии к 2040 году. Сейчас возобновляемые источники обеспечивают 40% энергии префектуры, но в будущем власти собираются увеличить это число до 100% и вырабатывать около 600 мегаватт.