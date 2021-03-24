Женщины с суперспособностями в трейлере сериала «Невероятные»

Стриминговый сервис «Амедиатека» опубликовал русскоязычный трейлер фантастического сериала «Невероятные» («The Nevers»). Ролик можно посмотреть на ютьюбе. Проект рассказывает о группе женщин викторианской эпохи, которые обнаруживают у себя удивительные способности. Теперь им предстоит столкнуться с новыми безжалостными врагами.

Шоураннером «Невероятных» был Джосс Уидон, известный по работе над «Баффи — истребительницей вампиров» и «Мстителями», но он покинул проект в конце ноября прошлого года, сославшись на высокую загруженность и стресс. Новым руководителем проекта стала сценаристка «Отголосков прошлого» и «Марии Магдалины» Филиппа Гослетт. Главные роли исполнили Лора Доннелли («Толкин»), Энн Скелли («Викинги») и Джеймс Нортон («МакМафия»).

Англоязычный трейлер

Сериал разрабатывался в течение более чем двух лет и должен был стать первым телевизионным проектом Уидона после «Агентов „Щ.И.Т.“» и «Кукольного дома». На «Амедиатеке» шоу выйдет 12 апреля.