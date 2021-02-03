HBO выпустил тизер-трейлер сериала «The Nevers» о супергероях викторианской эпохи

Шоу расскажет о группе людей, живущих в Лондоне в викторианскую эпоху и обнаруживших у себя сверхъестественные способности. Главные роли в проекте исполнили Лора Доннелли («Толкин»), Энн Скелли («Викинги») и Джеймс Нортон («Макмафия»).

HBO выпустил тизер-трейлер фантастического сериала «The Nevers» («Невероятные»), премьера которого пройдет на телеканале в апреле. Ролик появился на ютьюб-канале компании.

Создателем сериала был Джосс Уидон, известный свой работой над «Баффи — истребительницей вампиров» и «Мстителями», однако он покинул проект в конце ноября, сославшись на высокую загруженность и стресс. Новым шоураннером стала сценаристка «Отголосков прошлого» и «Марии Магдалины» Филиппа Гослетт.

Сериал разрабатывался в течение более чем двух лет и должен был стать первым телевизионным проектом Уидона после «Агентов „Щ.И.Т.“» и «Кукольного дома». Точная дата премьеры эпизодов «Невероятных» пока неизвестна. В России их можно будет посмотреть в «Амедиатеке».