На фестивале в Якутии опробуют технологию, определяющую COVID-19 по кашлю

На молодежном фестивале «Муус устар» («Ледоход») в Якутске впервые используют технологию, позволяющую определить коронавирус по кашлю. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на эфир «России-24».

В интервью телеканалу глава Якутии Айсен Николаев заявил, что посетителей мероприятия на входе будут проверять с помощью программного сопровождения на основе искусственного интеллекта. Всего на фестивале ожидается присутствие 4 тысяч гостей.

«Это разработка наших российских ученых, на базе этого мероприятия планируем задать стандарт проведения мероприятий в постковидную эпоху», — отметил Николаев.

Власти Республики Саха планируют сделать фестиваль ежегодным. Он задуман, чтобы поддержать креативность и прогрессивность молодежи, а также отметить переход от зимы к долгожданной весне.

На «Муус утстар» в 2021 году выступят музыкант Леван Горозия, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, танцовщик Антон Пануфник, телеведущий Антон Комолов, директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев и другие знаменитые спикеры.

Мероприятие пройдет 26 и 27 марта в центре спортивной подготовки «Триумф», а также на нескольких других площадках. В программе — дискуссии о бизнесе, презентация арт-кластера и новых кинопроектов, соревнования по киберспорту, спортивные мастер-классы и различные конкурсы, выставки и концерты.

Ранее технологию определения COVID-19 по звукам кашля пациента представили ученые из Массачусетского технологического института. Точность их разработки оценивается в 98,5%.