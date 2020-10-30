Искусственный интеллект научился диагностировать коронавирус по звукам кашля

Ученые из Массачусетского технологического института создали искусственный интеллект, который может диагностировать коронавирус по звукам кашля пациента. Об этом сообщил новостной вестник MIT.

Алгоритм различает инфицированных и здоровых людей с точностью 98,5%, для этого он использует аудиозаписи, сделанные на смартфон, ноутбук и другие мобильные устройства. Система обучалась на основе десятков тысяч образцов кашля.

По словам ученых, звуки свидетельствуют о состоянии голосовых связок человека, его настроении, а также о работе легких и дыхательных путей. Искусственный интеллект, как считают исследователи, эффективен при выявлении заболевания у бессимптомных пациентов.

Создатели ИИ подчеркивают, что их разработка не должна быть единственным инструментом для диагностики COVID-19. Скорее, она будет хороша в качестве возможности предварительного скрининга — в будущем специалисты надеются создать для этого отдельное бесплатное приложение.

«Эффективное внедрение этого группового диагностического инструмента может уменьшить распространение пандемии, если каждый будет использовать его перед посещением класса, фабрики или ресторана», — говорит научный сотрудник Брайан Субирана.