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Съемки байопика об основателе Motörhead Лемми начнутся в 2021 году

Илья Голубев
Сегодня в 10:48

Компания VMI Worldwide запустила в производство байопик «Лемми» об основателе группы Motörhead Лемми Килмистере (его настоящее им — Йэн Фрейзер Килмистер). Съемки начнутся в 2021 году, сообщает издание Deadline.

Фильм расскажет о жизни Лемми до Motörhead — его первых успешных записях и выступлениях, работе менеджером проекта The Jimi Hendrix Experience легендарного Джими Хендрикса, участии в составе психоделической рок-группы Hawkwind и других.

Над байопиком работает режиссер Грег Олливер, выпустивший одноименный документальный фильм — «Лемми» — в 2010 году, сценарий написала Мэддени Гриффитс. Исполнительными продюсерами выступают менеджеры Motörhead Тодд Сингерман и Стефан Ширази. Фильм планируют показать на Каннском кинофестивале.

«Мы аккуратно работали над этим байопиком с 2013 года, оставаясь преданными Лемми и другим участникам Motörhead Филу Кэмпбеллу и Микки Ди, а также ко всем остальным, кто сыграл важные роли в жизни Лемми. Это будет фильм, которым можно гордиться», — заявил Грег Олливер.

Лемми Килмистер умер в 2015 году от рака, о котором он узнал всего за три дня до смерти. Еще 1 сентября Лемми не смог выйти на сцену во время концерта в Остине, после чего Motörhead была вынуждена отменить гастрольный тур.

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