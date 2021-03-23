Зак Снайдер составил список любимых фильмов и сериалов

Американский режиссер и сценарист Зак Снайдер стал куратором для стриминговой платформы HBO Max. В честь этого он составил список лучших, по его мнению, фильмов и сериалов всех времен. Снайдер отметил, что именно эти картины поменяли «наше представление о кино». В его списке мультсериал «Рик и Морти» оказался наравне с японской криминальной драмой «Расемон» 1950 года. Не обошлось и без «Лиги справедливости Зака Снайдера», конечно. «Рик и Морти», авторы идеи Джастин Ройланд, Дэн Хармон Мультсериал посвящен фанатичному и местами неадекватному ученому Рику и его внуку Морти, которые исследуют Вселенную. Рик построил летающую тарелку из мусора, чтобы перемещаться через межпространственный тоннель. Герои побывали на пляже в другой галактике, на корабле зигерионцев, планете Судной Ночи и в других несуществующих локациях. Помимо необычных мест, Рик и Морти постоянно попадают в нелепые ситуации.

«Настоящий детектив», создатель и автор сценария Ник Пиццолатто «Настоящий детектив» — это оригинальный сериал платформы HBO Max. В центре сюжета — сыщики, которых сыграли Мэттью МакКонахи, Рэйчел МакАдамс и Махершала Али. Им предстоит распутать ряд непонятных преступлений и даже подключить детективов, которые работали над похожими делами десятки лет назад.

«Матрица», реж. Лана и Лилли Вачовски Фильм рассказывает о холодном мире будущего, в котором люди — батарейки для искусственного интеллекта, захватившего человечество. Жизнь главного героя разделена на две части: днем он обычный клерк Томас Андерсон, а ночью — профессиональный хакер Нео. Однажды он понимает, что все, что его окружает, — это лишь иллюзия.

«Семь», реж. Дэвид Финчер Главный герой — детектив уголовного розыска Уильям Сомерсет, который мечтает уйти на пенсию и забыть о преступлениях. За семь дней до пенсии ему вручают молодого напарника и особенно сложное дело. По опыту он сразу догадывается, что за одним убийством последуют другие. Перед ним встает выбор: вернуться к работе или передать дело начинающему детективу.

«Лига справедливости Зака Снайдера», реж. Зак Снайдер Нашумевшая режиссерская версия «Лиги справедливости» от Зака Снайдера. Картина рассказывает о Бэтмене, который вновь начинает верить в человечество после самопожертвования Супермена. Новой союзницей Брюса Уэйна становится Диана Принс (она же Чудо-женщина). Вместе героям предстоит собрать команду супергероев вселенной DC, чтобы противостоять очередному антагонисту — Дарксайду.

«Семь самураев», реж. Акира Куросава Действие происходит в Японии XVI века. Идет гражданская война, поэтому страну активно грабят и разрушают разбойники. Бедным крестьянам остается только прибегнуть к помощи самураев — они помогут сплотить селян и укрепить деревню.

«Плата за страх», реж. Анри-Жорж Клузо Главные герои застревают в маленьком городе Латинской Америки без денег, но с вариантом подработать. За 2000 долларов им придется довезти два грузовика с нитроглицерином на нефтяные скважины, до которых ехать около 480 километров. Дорога разбита, а груз взрывоопасен, но у героев не остается выбора — им нужны средства, чтобы вернуться домой.

«Расемон», реж. Акира Куросава Японская криминальная драма о расследовании преступления. В лесу изнасиловали женщину, а ее мужа убили. Детективы опросили четырех свидетелей, у каждого из которых своя точка зрения. Все они добавляют деталей и помогают раскрыть дело, но какая из них действительно правдива, только предстоит выяснить.

«2001 год: Космическая одиссея», реж. Стэнли Кубрик Картина 1968 года рассказывает о далеком на тот момент будущем в 2001 году. Экипаж космического корабля «Дискавери» исследует галактику. Их главная цель — понять, почему инопланетяне следят за Землей. За время экспедиции капитаны Дэйв Боумэн, Фрэнк Пул и их бортовой компьютер HAL 9000 откроют много неожиданных фактов.

«Трамвай „Желание“», реж. Элиа Казан Фильм посвящен героине Бланш Дюбуа, которая ушла с работы, и теперь ей негде жить. Она приезжает к сестре Стелле, но ее муж сразу начинает недолюбливать Бланш за пристрастие к алкоголю. Когда у девушки появляется возлюбленный и надежда на свадьбу, супруг сестры срывает помолвку.

Другие фильмы из списка Снайдера

«Английский пациент», Энтони Мингелла

«Бандиты во времени», Терри Гиллиам

«Бегущий по лезвию», Ридли Скотт

«Безумный Макс-2: Воин дорог», Джордж Миллер

«Безумный Макс: Дорога ярости», Джордж Миллер

«Более странно, чем в раю», Джим Джармуш

«Вне закона», Джим Джармуш

«Дюнкерк», Кристофер Нолан

«Игрок», Роберт Олтман

«Как малые дети», Тодд Филд

«Лестница Иакова», Эдриан Лайн

«Майкл Клейтон», Тони Гилрой

«Малхолланд-драйв», Дэвид Линч

«Моя левая нога», Джим Шеридан

«Небо над Берлином», Вим Вендерс

«Непрощенный», Клинт Иствуд

«Новый кинотеатр „Парадизо“», Джузеппе Торнаторе

«Ночь живых мертвецов», Джордж А.Ромеро

«Опасные связи», Стивен Фрирз

«Париж, Техас», Вим Вендерс

«Побег из Нью-Йорка», Джон Карпентер

«Сияние», Стэнли Кубрик

«Старикам тут не место», Итан Коэн и Джоэл Коэн

«Твин Пикс: Сквозь огонь», Дэвид Линч

«Телохранитель», Акира Куросава

«Трон в крови», Акира Куросава