Зак Снайдер составил список любимых фильмов и сериалов

Американский режиссер и сценарист Зак Снайдер стал куратором для стриминговой платформы HBO Max. В честь этого он составил список лучших, по его мнению, фильмов и сериалов всех времен.
Снайдер отметил, что именно эти картины поменяли «наше представление о кино». В его списке мультсериал «Рик и Морти» оказался наравне с японской криминальной драмой «Расемон» 1950 года. Не обошлось и без «Лиги справедливости Зака Снайдера», конечно.
«Рик и Морти», авторы идеи Джастин Ройланд, Дэн Хармон
Мультсериал посвящен фанатичному и местами неадекватному ученому Рику и его внуку Морти, которые исследуют Вселенную. Рик построил летающую тарелку из мусора, чтобы перемещаться через межпространственный тоннель. Герои побывали на пляже в другой галактике, на корабле зигерионцев, планете Судной Ночи и в других несуществующих локациях. Помимо необычных мест, Рик и Морти постоянно попадают в нелепые ситуации.
«Настоящий детектив», создатель и автор сценария Ник Пиццолатто
«Настоящий детектив» — это оригинальный сериал платформы HBO Max. В центре сюжета — сыщики, которых сыграли Мэттью МакКонахи, Рэйчел МакАдамс и Махершала Али. Им предстоит распутать ряд непонятных преступлений и даже подключить детективов, которые работали над похожими делами десятки лет назад.
«Матрица», реж. Лана и Лилли Вачовски
Фильм рассказывает о холодном мире будущего, в котором люди — батарейки для искусственного интеллекта, захватившего человечество. Жизнь главного героя разделена на две части: днем он обычный клерк Томас Андерсон, а ночью — профессиональный хакер Нео. Однажды он понимает, что все, что его окружает, — это лишь иллюзия.
«Семь», реж. Дэвид Финчер
Главный герой — детектив уголовного розыска Уильям Сомерсет, который мечтает уйти на пенсию и забыть о преступлениях. За семь дней до пенсии ему вручают молодого напарника и особенно сложное дело. По опыту он сразу догадывается, что за одним убийством последуют другие. Перед ним встает выбор: вернуться к работе или передать дело начинающему детективу.
«Лига справедливости Зака Снайдера», реж. Зак Снайдер
Нашумевшая режиссерская версия «Лиги справедливости» от Зака Снайдера. Картина рассказывает о Бэтмене, который вновь начинает верить в человечество после самопожертвования Супермена. Новой союзницей Брюса Уэйна становится Диана Принс (она же Чудо-женщина). Вместе героям предстоит собрать команду супергероев вселенной DC, чтобы противостоять очередному антагонисту — Дарксайду.
«Семь самураев», реж. Акира Куросава
Действие происходит в Японии XVI века. Идет гражданская война, поэтому страну активно грабят и разрушают разбойники. Бедным крестьянам остается только прибегнуть к помощи самураев — они помогут сплотить селян и укрепить деревню.
«Плата за страх», реж. Анри-Жорж Клузо
Главные герои застревают в маленьком городе Латинской Америки без денег, но с вариантом подработать. За 2000 долларов им придется довезти два грузовика с нитроглицерином на нефтяные скважины, до которых ехать около 480 километров. Дорога разбита, а груз взрывоопасен, но у героев не остается выбора — им нужны средства, чтобы вернуться домой.
«Расемон», реж. Акира Куросава
Японская криминальная драма о расследовании преступления. В лесу изнасиловали женщину, а ее мужа убили. Детективы опросили четырех свидетелей, у каждого из которых своя точка зрения. Все они добавляют деталей и помогают раскрыть дело, но какая из них действительно правдива, только предстоит выяснить.
«2001 год: Космическая одиссея», реж. Стэнли Кубрик
Картина 1968 года рассказывает о далеком на тот момент будущем в 2001 году. Экипаж космического корабля «Дискавери» исследует галактику. Их главная цель — понять, почему инопланетяне следят за Землей. За время экспедиции капитаны Дэйв Боумэн, Фрэнк Пул и их бортовой компьютер HAL 9000 откроют много неожиданных фактов.
«Трамвай „Желание“», реж. Элиа Казан
Фильм посвящен героине Бланш Дюбуа, которая ушла с работы, и теперь ей негде жить. Она приезжает к сестре Стелле, но ее муж сразу начинает недолюбливать Бланш за пристрастие к алкоголю. Когда у девушки появляется возлюбленный и надежда на свадьбу, супруг сестры срывает помолвку.
Другие фильмы из списка Снайдера
- «Английский пациент», Энтони Мингелла
- «Бандиты во времени», Терри Гиллиам
- «Бегущий по лезвию», Ридли Скотт
- «Безумный Макс-2: Воин дорог», Джордж Миллер
- «Безумный Макс: Дорога ярости», Джордж Миллер
- «Более странно, чем в раю», Джим Джармуш
- «Вне закона», Джим Джармуш
- «Дюнкерк», Кристофер Нолан
- «Игрок», Роберт Олтман
- «Как малые дети», Тодд Филд
- «Лестница Иакова», Эдриан Лайн
- «Майкл Клейтон», Тони Гилрой
- «Малхолланд-драйв», Дэвид Линч
- «Моя левая нога», Джим Шеридан
- «Небо над Берлином», Вим Вендерс
- «Непрощенный», Клинт Иствуд
- «Новый кинотеатр „Парадизо“», Джузеппе Торнаторе
- «Ночь живых мертвецов», Джордж А.Ромеро
- «Опасные связи», Стивен Фрирз
- «Париж, Техас», Вим Вендерс
- «Побег из Нью-Йорка», Джон Карпентер
- «Сияние», Стэнли Кубрик
- «Старикам тут не место», Итан Коэн и Джоэл Коэн
- «Твин Пикс: Сквозь огонь», Дэвид Линч
- «Телохранитель», Акира Куросава
- «Трон в крови», Акира Куросава