В Нижнем Новгороде задержали двух мужчин, которым Российская ЛГБТ-сеть помогла уехать из Чечни

В Нижнем Новгороде полиция задержала Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, которым Российская ЛГБТ-сеть помогла уехать из Чечни в июле 2020 года. Об этом сообщил «Дождь» со ссылкой на организацию.

Днем 4 февраля один из молодых людей позвонил координатору программы экстренной помощи сети Давиду Истееву с просьбой о помощь. Во время разговора в трубке были слышны крики. К Магамадову и Исаеву направили адвоката — он обнаружил в квартире следы погрома.

Местоположение самих мужчин оставалось неизвестным в течение нескольких часов. Полицейские не подтверждали задержение Магомадова и Исаева до заявления адвоката об их похищении.

По словам сотрудников правоохранительных органов, молодых людей отправили в чеченский город Гудермес. Там они уже ранее подвергались преследованиям за модерирование оппозиционного телеграм-канала Osal Nakh 95.

В апреле 2020 года Магомадова и Исаева задержали впервые. Мужчин избили и вынудили записать видео с извинениями — их разместили на YouTube. В июле Российская ЛГБТ-сеть помогла молодым людям покинуть Чечню и перебраться в Нижний Новгород.