Моргенштерн зарегистрировал торговую марку. Под ней можно продавать одежду, табак и еще много всего

Рэпер Алишер Моргенштерн зарегистрировал свою фамилию как товарный знак. На это обратил внимание телеграм-канал Mash.

На сайте Федерального института промышленной собственности появилась запись о регистрации товарного знака «Моргенштерн». Его изображение включает имя музыканта на русском и английском языках и логотип в виде остроконечной булавы.

В перечне товаров и услуг, которые можно производить под этим брендом, самые разные категории товаров. Среди них косметические продукты, аппаратура и инструменты для записи звука, ювелирные изделия, печатная продукция, одежда и аксессуары, мясо и рыба, алкогольные напитки и табачные изделия, лицензирование и менеджмент в сфере бизнеса.

Недавно Альфа-банк принял рэпера на работу. Для этого банк специально для него ввел новую должность директора по работе с молодежью.