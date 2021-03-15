Моргенштерн устроился на работу в Альфа-банк. Он будет отвечать за работу с молодежью

Альфа-банк принял на работу рэпера Моргенштерна. Специально для него в компании ввели новую должность директора по работе с молодежью. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

Директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов назвал Моргенштерна самым неоднозначным, но в то же время самым креативным маркетологом страны. Он отметил, что перед рэпером поставили конкретную цель — привлечь не менее 100 тыс. новых клиентов.

«Алишер настроен на серьезную работу и обещал, что нам не придется за него краснеть. Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планерках и отчитываться о результатах», — сказал Гиязов.

В Альфа-банке сказали, что клип рэпера для организации помог привлечь 25 тыс. новых клиентов. Ранее из‑за этого ролика ФАС возбудила дело о нарушении законодательства о рекламе. Службе не понравилось, что рэпер употребляет в кадре алкоголь, показывает зрителям средний палец и использует грудь одной из сотрудниц банка для имитации оплаты картой. Образ банковских работниц в клипе, по мнению ФАС, является «вызывающими и непристойным».

Ведомство обязало представителей кредитной организации и рэпера дать письменные объяснения. В Альфа-банке заявили, что не считают ролик рекламой, но учтут обратную связь от ФАС, чтобы «снять претензии к образу реального сотрудника банка».