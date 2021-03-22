Ник Кейв назвал идеальные песни для своих похорон. Это две композиции Элвиса Пресли

Австралийский музыкант Ник Кейв назвал идеальные песни для своих похорон. На своем сайте The Red Hand Files он отметил, что это две композиции Элвиса Пресли.

Кейв ответил на письмо поклонника из Шотландии по имени Даг, рассказавшего, что у него недавно умер отец, которому устроили похороны в стиле «короля рок-н-ролла».

«Нет, мы не одевались в белые комбинезоны. Но на гробу отца были фотографии и тексты Элвиса. Кроме того, играли его песни», — написал Даг.

Ник Кейв ответил, что его тронуло письмо поклонника, и, по его мнению, отец был бы счастлив знать, что ему устроят такие похороны. Артист отметил, что для своей прощальной церемонии он предпочел бы «Kentucky Rain» и «How Great Thou Art» в исполнении Пресли.

В феврале Ник Кейв и его коллега по группе The Bad Seeds Уоррен Эллис выпустили новый альбом «Carnage». Релиз записывался в течение нескольких недель во время карантина. Кейв описывает его как «жестокую, но очень красивую пластинку, ставшую частью общественной катастрофы».