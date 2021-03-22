RSAC и IOWA представили клип на кавер «Зеленоглазого такси»

По сюжету Екатерина Иванчикова из IOWA и Феликс Бондарев из RSAC по отдельности едут на такси по вечерним городским улицам и в итоге встречают друг друга. Параллельно с этим показано их выступление на сцене, которое отсылается к клипу Михаила Боярского .

Группы RSAC и IOWA выпустили клип на кавер песни «Зеленоглазое такси». Ролик можно посмотреть на ютьюбе .

«Мне показалось неплохой затеей сделать такой ремейк, даже несмотря на то, что мой последний релиз тоже был кавер-версией», — прокомментировал получившийся кавер Бондарев.

Ролик подготовлен при поддержке команды «Яндекс.Про» к Международному дню таксиста, который празднуется сегодня, 22 марта.

Изначально композицию «Зеленоглазое такси», написанную в 1987 году, исполнял ее автор Олег Кваша. Позже она досталась Михаилу Боярскому и с тех пор известна широкой публике именно в его версии.

В сентябре прошлого года RSAC и певица Елка выпустили клип на совместную песню «Не наговаривай». Идея выступить дуэтом появилась после комментария Феликса Бондарева в твиттере Елки. Он написал, что у него к певице предвзятое отношение, изменить которое, возможно, под силу только личному знакомству.