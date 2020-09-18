Феликс Бондарев и Елка поют о недопонимании в совместном клипе «Не наговаривай»

Действие клипа происходит в замкнутой комнате, разделенной прозрачной перегородкой. По разные стороны от нее — Феликс Бондарев и Елка поют о недопонимании и простых вещах, которые могут все исправить — объятиях, звонках, извинениях.

Будущий дуэт появился после комментария Бонадрева в твиттере Елки. Музыкант написал, что у него к певице предвзятое отношение, изменить которое, возможно, под силу только личному знакомству.

Представляя совместную песню в своем инстаграме, Елка сказала, что чуть не заблокировала тогда Феликса. «Не сгущайте красок, не наговаривайте. Ошибайтесь и прощайте», — посоветовала она.