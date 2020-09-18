перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Zui Hoang/Unsplash IKEA начала передавать старую мебель на благотворительность
IKEA начала передавать старую мебель на благотворительность 12:22
«Снова возвращаюсь домой»: послушайте совместный альбом «Пасоша» и «Увулы» 12:11
Умер автор романа «Форрест Гамп» Уинстон Грум 11:43
Феликс Бондарев и Елка поют о недопонимании в совместном клипе «Не наговаривай» 11:16
В России за сутки выявили 5905 случаев коронавируса 10:46
Филипп Киркоров, Николай Басков и другие артисты выпустили клип в поддержку Александра Лукашенко 10:33
«Яндекс.Музыка» Моргенштерн и Тимати записали совместный трек
Моргенштерн и Тимати записали совместный трек 10:22
Юрий Дудь взял интервью у создателя Nexta — главного медиа белорусского протеста 10:15
Хаски выпустил трек «Люцифер» и анонсировал новый альбом 9:44
Путин, Лукашенко и Трамп получили Шнобелевскую премию за использование пандемии 9:34
В России предложили создать единый реестр педофилов 8:55
Татьяна Маслани сыграет женскую версию Халка. Сериал выпустит Disney+ 3:48
Depress90663480/Twitter Белорусы просили Баскова не приезжать в Минск: вот что они ему писали
Белорусы просили Баскова не приезжать в Минск: вот что они ему писали 2:57
Петербуржцы подозревают в мошенничестве бар «О, вино!». Посетителей туда приводят девушки из Tinder 2:10
Исследование: критику от женщин-руководителей воспринимают хуже, чем от мужчин 1:12
Бывшая модель Эми Доррис обвинила Дональда Трампа в домогательствах 0:39
Опубликован список депутатов Госдумы, которые чаще остальных пропускают голосования Вчера в 23:41
«Чиж & Со» выступит в Москве в сентябре Вчера в 22:46
Bill Oxford/Unsplash В Свердловской области силовики задержали и избили около 40 посетителей кафе и отеля
В Свердловской области силовики задержали и избили около 40 посетителей кафе и отеля Вчера в 22:43
Следственный комитет: Максим Тесак Марцинкевич перед смертью признался в убийствах Вчера в 22:12
Отключить рекламу

Феликс Бондарев и Елка поют о недопонимании в совместном клипе «Не наговаривай»

Семён Гудошников
Сегодня в 11:16

Группа Феликса Бондарева RSAC и певица Елка выпустили клип на совместную песню «Не наговаривай».

Действие клипа происходит в замкнутой комнате, разделенной прозрачной перегородкой. По разные стороны от нее — Феликс Бондарев и Елка поют о недопонимании и простых вещах, которые могут все исправить — объятиях, звонках, извинениях.

Будущий дуэт появился после комментария Бонадрева в твиттере Елки. Музыкант написал, что у него к певице предвзятое отношение, изменить которое, возможно, под силу только личному знакомству.

Представляя совместную песню в своем инстаграме, Елка сказала, что чуть не заблокировала тогда Феликса. «Не сгущайте красок, не наговаривайте. Ошибайтесь и прощайте», — посоветовала она.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
После. Глава 2
Сиквел популярной любовной мелодрамы
хип-хоп
Gruppa Skryptonite
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
танцевальный
What Women Want
Исследование эстетики чувственности в мультиформатном кабаре-шоу
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
приключение
Мулан
Еще один игровой ремейк известнейшего мультфильма Disney
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить