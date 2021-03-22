Группа «Тараканы!» выпустила клип про протестные акции. Его сняли в оцеплении ОМОНа

По словам музыканта, идея трека пришла ему в голову в марте–апреле 2020 года «под впечатлением от приговоров „Новому величию“ и „Сети“ (запрещенная в России террористическая организация. — Прим. ред.)». Во время написания сценария клипа к авторам приходило много «диких идей». «Был, например, вариант, где в современной российской тюрьме сидит Иисус Христос . Проходит 15 суток, он выходит, а тюрьму за его спиной разбирают, потому что это была декорация. Представляете, что было бы с христианством, если бы Христос сказал: „Слушайте, не прибивайте меня к кресту. Нельзя ли как‑то договориться на условный срок, условное распятие?“» — рассказывает Спирин.

Группа «Тараканы!» опубликовала клип на песню «И ничего, кроме правды», снятый на московских акциях в конце января. О подробностях съемки видео рассказал «Новой газете» лидер группы Дмитрий Спирин .

Клип решили снимать далеко от Лубянской площади, чтобы не попасть в оцепление во время одной из протестных акций. Место нашли неподалеку от трех вокзалов, но в какой‑то момент люди свернули с Садового кольца и пошли в сторону площади. «Ребята пели припев, мы сняли дублей 10–12, когда ОМОН оцепил нас, а потом на нас бросились. Двоих выхватили и, грубо заломав, увели, остальных разогнали. Хор наш распался, стало уже не до пения», — добавил Спирин.

Кадры с задержанием не вошли в итоговый вариант клипа. «Это уникальная съемка: в толпу мирно поющих ребят врываются „космонавты“. Но слишком уж жуткая, а хотелось оставить надежду, не погружаться во мрак», — заключил исполнитель.

23 и 31 января, а также 2 февраля по всей России прошли многочисленные акции в поддержку Алексея Навального. Они не были согласованы с властями и завершились массовыми задержаниями. По информации «ОВД-Инфо», всего на митингах в поддержку оппозиционера задержали около 11 тыс. человек. Позже правоохранители возбудили 90 уголовных дел на участников шествий.