Путин пообещал, что сделает прививку от коронавируса 23 марта

Президент России Владимир Путин заявил, что вакцинируется от коронавируса во вторник, 23 марта. О своих планах он сообщил на совещании по вопросам вакцинации.

«Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что вакцинация является добровольным делом каждого человека. В то же время он отметил, что именно формирование коллективного иммунитета в результате массовой вакцинации позволит снять все ограничения, введенные из‑за COVID-19.

Путин также добавил, что в России полностью привились 4,3 млн человек (2,9% населения). Первый компонент вакцины получили 6,3 млн (4,3%).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал ТАСС, что вакцинация Путина не станет «публичным мероприятием». На вопрос, каким именно препаратом будет прививаться президент, он ответил, что это будет одна из трех разработанных в России вакцин — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КоВак».

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась 18 января.