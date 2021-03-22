Евросоюз ввел санкции против двух жителей Чечни за преследования представителей ЛГБТ

Евросоюз ввел санкции против 11 человек и четырех организаций за нарушение прав человека, среди которых оказались два россиянина. Санкционный список опубликовали в официальном журнале ЕС.

В него попали бывший глава полиции чеченского города Аргун Аюб Катаев и вице-премьер правительства Чечни, командир СОБР «Терек» Абузайд Висмурадов. Последнего авторы документа называют «неофициальным телохранителем Кадырова».

Помимо них ограничения коснулись четырех человек и одной организации из Китая за нарушения прав человека в провинции Синьцзян. В списке также числятся люди из Северной Кореи, Ливии, Эритреи и Южного Судана.

В начале марта США и Евросоюз ввели санкции против руководителей ряда силовых ведомств России в ответ на уголовное преследование Алексея Навального. Европейские активы попавших под санкции чиновников будут заморожены, а им самим будет запрещен въезд на территорию ЕС.