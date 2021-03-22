«Трамп, верни стену»: в интернете обсуждают новую соцсеть экс-президента США

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал запустить собственную соцсеть — после того, как крупные платформы заблокировали его аккаунт (некоторые временно, а Twitter — навсегда). Платформа появится через 2–3 месяца и, по мнению Трампа, привлечет «десятки миллионов пользователей», а также «полностью изменит правила игры».

Интернет встретил новость в свойственной ему манере — шутками и мемами. Некоторые предрекают провал новой соцсети, другие посвящают ей стихи и уже придумывают название. Есть и серьезные комментарии — сторонники Трампа с нетерпением ждут возможности зарегистрироваться в ней, противники критикуют. Собрали реакцию соцсетей на новую задумку экс-лидера США.