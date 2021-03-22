«Трамп, верни стену»: в интернете обсуждают новую соцсеть экс-президента США

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал запустить собственную соцсеть — после того, как крупные платформы заблокировали его аккаунт (некоторые временно, а Twitter — навсегда). Платформа появится через 2–3 месяца и, по мнению Трампа, привлечет «десятки миллионов пользователей», а также «полностью изменит правила игры».
Интернет встретил новость в свойственной ему манере — шутками и мемами. Некоторые предрекают провал новой соцсети, другие посвящают ей стихи и уже придумывают название. Есть и серьезные комментарии — сторонники Трампа с нетерпением ждут возможности зарегистрироваться в ней, противники критикуют. Собрали реакцию соцсетей на новую задумку экс-лидера США.
Некоторые пользователи уже придумывают имя новой соцсети. Среди вариантов Instascam, Hatriots (игра слов hate — «ненависть» и patriots — «патриоты»), Triggered и Trumpet. Кто‑то даже запустил голосование за лучший вариант.
Достаточно много и тех, кто с нетерпением ждет возможности зарегистрироваться на платформе Трампа. Под твитом американского консервативного писателя и политического комментатора Ника Адамса отметились десятки таких людей.