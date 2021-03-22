Участники «Евровидения» от Беларуси не стали переделывать песню для конкурса, а написали две новые

Группа «Галасы ЗМеста», которая будет представлять Беларусь на «Евровидении» в этом году, подготовила сразу две новые песни для конкурса. Об этом рассказал лидер коллектива Дмитрий Бутаков в эфире телеканала СТВ.

В начале марта организаторы «Евровидения» заявили, что выдвинутая от Беларуси песня «Я научу тебя» не может быть представлена на конкурсе в ее нынешнем виде. В ней были такие строчки: «Я научу тебя плясать под дудочку,/Я научу тебя клевать на удочку,/Я научу тебя ходить по струночке,/Ты будешь всем доволен, рад всему». Композицию сочли политизированной и предложили музыкантам изменить или заменить ее.

По мнению Бутакова, предыдущую песню не допустили «по политическим мотивам», а в Европейском вещательном союзе не объяснили причину требования отказа от песни. Он считает, что в ЕС композицию не восприняли как нейтральную, «потому что там, видимо, были какие‑то заинтересованные люди», которые способствовали такому восприятию.

Лидер группы отметил, что в итоге они не стали переделывать предыдущую песню, а написали шесть новых. Две из них уже отправлены регулятору на выбор.

«Одна там немножко такая веселая получилась, а вторая более серьезная. Какая из этих появится? Они-то обе появятся в любом случае. Мы их на фоне коврика сделаем, сами сыграем, но попозже. Сначала будем ждать, которую выберут», — рассказал Бутаков, отметив, что одна композиция будет «про зайчиков».