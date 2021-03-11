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Песню от Беларуси не допустили на «Евровидение» в ее нынешнем виде

Семён Гудошников
Сегодня в 18:03

Организаторы «Евровидения» заявили, что выдвинутая от Беларуси песня не может быть представлена на конкурсе в ее нынешнем виде. Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза.

Организаторы сочли композицию «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста» политизированной и предложили изменить или заменить ее. По словам вещательного союза, анализ трека белорусских исполнителей показал, что он «ставит под сомнение неполитический характер конкурса».

О том, что Беларусь на «Евровидении» будет представлять группа «Галасы ЗМеста» из Барановичей, стало известно пару дней назад. Они должны были поехать на конкурс с композицией «Я научу тебя», в которой многие увидели высмеивание протестов против режима Лукашенко.

Припев песни звучит так: «Я научу тебя плясать под дудочку,/Я научу тебя клевать на удочку,/Я научу тебя ходить по струночке,/Ты будешь всем доволен, рад всему».

«Галасы ЗМеста» и в других своих треках описывают протесты и лидеров оппозиции в сатирическом ключе. В их репертуаре есть, например, композиции про Светлану Тихановскую и Павла Латушко.

В официальном инстаграме «Евровидения» под постом о его белорусских участниках в основном негативные комментарии. Пользователи обвиняют «Галасы ЗМеста» в политической пропаганде и просят снять их с конкурса. Видео с песней «Я научу тебя», которое было размещено на ютьюб-канале «Евровидения», набрало 25 тыс. дизлайков и 3600 лайков. На данный момент ролик удален.

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