перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России выявили 9 299 новых случая коронавируса 11:18
Nils Bouillard/Unsplash Москвичей предупредили о пробуждении летучих мышей
Москвичей предупредили о пробуждении летучих мышей 10:33
Лана Дель Рей анонсировала новый альбом «Rock Candy Sweet». Да, ее предыдущий альбом вышел позавчера 10:04
Иностранным студентам из 25 стран разрешили вернутся в Россию на учебу после пандемии 9:22
Том Йорк записал ремикс на «Creep». Он сделал это для японского фэшн-шоу 9:00
King Gizzard & The Lizard Wizard показали свой недавний концерт. Они сыграли перед живой публикой! Вчера в 21:28
ninocare/Pixabay Турция вышла из Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин
Турция вышла из Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин Вчера в 21:00
«Архнадзор» раскритиковал реставрацию большой биологической аудитории МГУ Вчера в 20:28
Извержение вулкана в Исландии, рейтинг счастливых стран и другие новости дня Вчера в 19:13 Дайджест
Popoff Kitchen 20 марта отметит день рождения гала-ужином в московском клубе District 27 Вчера в 18:52
Финляндия снова заняла первое место в рейтинге самых счастливых стран мира Вчера в 17:27
Jakob Härter/Flickr «Преступленіе и наказаніе»: Илон Маск отреагировал на новость о подготовке кибератаки на завод Tesla
«Преступленіе и наказаніе»: Илон Маск отреагировал на новость о подготовке кибератаки на завод Tesla Вчера в 16:56
Spotify запустил сервис для подсчета выплат артистам Вчера в 16:38
Художник «разломал» фасад старинного палаццо во Флоренции. На самом деле, это иллюзия Вчера в 16:08
Художница продала цифровую модель дома за 500 тысяч долларов через NFT Вчера в 15:23
Олимпиада в Токио пройдет без иностранных зрителей. Организаторы боятся роста заражений COVID-19 Вчера в 14:46
Lana Del Rey/YouTube Лана Дель Рей работает в закусочной в клипе «White Dress»
Лана Дель Рей работает в закусочной в клипе «White Dress» Вчера в 14:05
Ученые хотят изучить распространение COVID-19 с помощью Bluetooth-вируса Вчера в 13:43
Ученые: в Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна Вчера в 13:26
Сын Граймс и Илона Маска сочинил первый трек. Певица считает, это «огонь» Вчера в 13:05
Отключить рекламу

В России выявили 9 299 новых случая коронавируса

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:18

В России выявили 8998 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 333 заражения меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших — в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Самарской, Иркутской, Саратовской и Свердловской областях.

Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 456 869. За последние сутки вылечились 8 743 человека, за все время — 4 069 395. За сутки умер 371 пациент, за весь период — 95 030.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 122,8 млн человек, 2,7 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (29,7 млн). На втором месте — Бразилия (11,9 млн), на третьем — Индия (11,5 млн).

События недели на afisha.ru
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
приключение
Пальма
Вторая картина Домогарова-младшего, теперь о верной овчарке
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить