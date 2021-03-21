В России выявили 9 299 новых случая коронавируса

В России выявили 8998 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 333 заражения меньше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших — в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Самарской, Иркутской, Саратовской и Свердловской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 456 869. За последние сутки вылечились 8 743 человека, за все время — 4 069 395. За сутки умер 371 пациент, за весь период — 95 030.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 122,8 млн человек, 2,7 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (29,7 млн). На втором месте — Бразилия (11,9 млн), на третьем — Индия (11,5 млн).