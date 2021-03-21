В России выявили 9 299 новых случая коронавируса

В России выявили 8998 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 333 заражения меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших — в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Самарской, Иркутской, Саратовской и Свердловской областях.