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В России выявили 9632 новых случая коронавируса

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:26

В России выявили 9632 случая коронавируса за сутки, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 67 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской и Воронежской областях.

Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 447 570. За последние сутки вылечились 11 279 человек, за все время — 4 060 652. За сутки умерли 392 пациента, за весь период — 94 659.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 122,3 млн человек, 2,7 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (29,7 млн). На втором месте — Бразилия (11,8 млн), на третьем — Индия (11,5 млн).

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