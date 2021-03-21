Иностранным студентам из 25 стран разрешили вернутся в Россию на учебу после пандемии

Студенты, аспиранты и ординаторы из 25 стран могут вернуться в Россию, чтобы продолжить обучение. Об этом сообщается на сайте Министерства науки и высшего образования.

Снятие ограничений относится к учащимся из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Мальдивской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура, Танзании, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии и Японии.

«Следует учитывать, что въехать в Россию для обучения смогут иностранные граждане только тех стран, которые рекомендованы Роспотребнадзором как страны с безопасной эпидемиологической обстановкой», — говорится в сообщении.

Студенты должны будут уведомить университет о приезде по электронной почте не менее чем за десять дней. Кроме того, нужно дважды сдать ПЦР-тест на коронавирус — не ранее чем за три календарных дня до прибытия и после въезда в страну.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление ограничений, введенных в целях борьбы с пандемией, к майским праздникам или началу лета. При этом об отмене ношения масок и обработки помещений речи пока не идет.