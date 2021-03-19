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Девушка рассказала, как потеряла сознание в ванной и проснулась голой с Петаром Мартичем

Рустам Абдуллин
Сегодня в 22:27

После большого интервью певицы Анны Зосимовой об абьюзивных отношениях с солистом группы «Пасош» Петаром Мартичем пользовательница твиттера по имени Элина рассказала свою историю, как оказалась в квартире музыканта, потеряла сознание, а на утро проснулась в постели голая.

Подробно о своем знакомстве с Мартичем она рассказала изданию The Village. По ее словам, в 2016 году она пару раз переписывалась с ним в «ВКонтакте» и хотела приехать в Москву, чтобы впервые увидеть город и познакомиться с певцом. После прогулки она оказалась в квартире Мартича, будучи «подвыпившей» и не спав сутки. «У него я облилась чем‑то вроде коньяка и попросилась принять душ. А там от горячей воды и истощения меня просто вырубило», — пишет девушка.

Она говорит, что секс с певцом не входил в ее планы. Сам Мартич ей сказал, что выбил дверь ванной и вытащил ее, а потом она пришла в себя и они «классно провели время». Поначалу, говорит Элина, она взяла ответственность за случившееся на себя. «Я чувствовала себя глупо, поэтому решила вести себя не как жертва, а так, будто мне в принципе все равно. Но остаток дня провела рыдая в отеле», — поделилась девушка. В 2016 году ей было 17 лет.

В твиттере она написала, что никому не рассказывала о случившемся и благодаря этому «смогла забыть об этом без особых потерь», а «вся подавленность и отвращение осталось в том времени». Но после интервью Зосимовой она поразилась тому, «насколько оправдывала этого человека» и «даже считала, что, возможно, он спас меня, ведь я могла захлебнуться или вроде того». «Потом я поняла, что секс в принципе входил в его планы и мой внезапный обморок этому не помешал», — заключила Элина.

18 марта певица, модель и дизайнер Анна Зосимова дала интервью Wonderzine, в котором обвинила Петара Мартича — своего бывшего парня и напарника по музыкальному дуэту — в психологическом, словесном и физическом насилии. По ее словам, их отношения строились на агрессии, давлении и зависимости. «Афиша Daily» привела краткий пересказ текста.

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