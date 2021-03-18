Анна Зосимова обвинила Петара Мартича в физическом и психологическом насилии

Певица, модель и дизайнер Анна Зосимова дала интервью Wonderzine, в котором обвинила Петара Мартича — своего бывшего парня и напарника по музыкальному дуэту — в психологическом, словесном и физическом насилии. По ее словам, их отношения строились на агрессии, давлении и зависимости. «Афиша Daily» приводит краткий пересказ текста.

Зосимова начала замечать странные моменты еще в начале отношений — летом 2017 года. Тогда на фестивале «Боль» Мартич ударил по лицу бывшую жену гитариста «Пасош» Кирилла Городнего Соню, поскольку та «выводила» своего парня перед выступлением.

Затем Петар рассказал Анне о своих прошлых отношениях. С ее слов, музыкант вставил в рот ствол своей первой девушке и заставил извиняться, когда она его чем‑то обидела. А последней на тот момент девушке изменял, но она сама «была виновата». После разрыва отношений с Мартичем эта девшука год принимала антидепрессанты.

На отдыхе в Тель-Авиве Зосич взяла незаблокированный телефон парня, чтобы отправить себе в телеграме фотографии. Там она обнаружила переписки Мартича с «барышнями в нижнем белье», одну из которых он приглашал в гости, когда Анна была в Киеве. Петар уверял, что это его подруга.

Первый эпизод панической атаки случился у Зосимовой, когда музыкант запретил ей покупать алкоголь, поскольку сам пить не хочет, и наорал на нее. Артистка упала в обморок и затем еще три дня провела в кровати. Петар говорил, что ей идет изможденный вид.

Через пару недель уезжая на гастроли фронтмен «Пасош» оставил Анне пять тысяч рублей на 10 дней, а когда девушка попросила больше — плюнул ей в лицо. Тогда у девушки случилась вторая паническая атака, и она впервые решила прервать отношения, съехав к подруге. Петар умолял вернуться, отправил ей денег, и Зосич, понадеявшись, что все будет хорошо, осталась с ним.

После этого девушка начала жить в паранойе, осознала, что находится в созависимых отношениях, забросила свой музыкальный проект и постоянно проверяла телефон парня. Там она находила приглашения другим девушкам, но Мартич уверял, что просто не может перестроиться после предыдущих отношений.