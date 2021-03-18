Анна Зосимова обвинила Петара Мартича в физическом и психологическом насилии

Певица, модель и дизайнер Анна Зосимова дала интервью Wonderzine, в котором обвинила Петара Мартича — своего бывшего парня и напарника по музыкальному дуэту — в психологическом, словесном и физическом насилии. По ее словам, их отношения строились на агрессии, давлении и зависимости. «Афиша Daily» приводит краткий пересказ текста.
Зосимова начала замечать странные моменты еще в начале отношений — летом 2017 года. Тогда на фестивале «Боль» Мартич ударил по лицу бывшую жену гитариста «Пасош» Кирилла Городнего Соню, поскольку та «выводила» своего парня перед выступлением.
Затем Петар рассказал Анне о своих прошлых отношениях. С ее слов, музыкант вставил в рот ствол своей первой девушке и заставил извиняться, когда она его чем‑то обидела. А последней на тот момент девушке изменял, но она сама «была виновата». После разрыва отношений с Мартичем эта девшука год принимала антидепрессанты.
На отдыхе в Тель-Авиве Зосич взяла незаблокированный телефон парня, чтобы отправить себе в телеграме фотографии. Там она обнаружила переписки Мартича с «барышнями в нижнем белье», одну из которых он приглашал в гости, когда Анна была в Киеве. Петар уверял, что это его подруга.
Первый эпизод панической атаки случился у Зосимовой, когда музыкант запретил ей покупать алкоголь, поскольку сам пить не хочет, и наорал на нее. Артистка упала в обморок и затем еще три дня провела в кровати. Петар говорил, что ей идет изможденный вид.
Через пару недель уезжая на гастроли фронтмен «Пасош» оставил Анне пять тысяч рублей на 10 дней, а когда девушка попросила больше — плюнул ей в лицо. Тогда у девушки случилась вторая паническая атака, и она впервые решила прервать отношения, съехав к подруге. Петар умолял вернуться, отправил ей денег, и Зосич, понадеявшись, что все будет хорошо, осталась с ним.
После этого девушка начала жить в паранойе, осознала, что находится в созависимых отношениях, забросила свой музыкальный проект и постоянно проверяла телефон парня. Там она находила приглашения другим девушкам, но Мартич уверял, что просто не может перестроиться после предыдущих отношений.
После фестиваля «Боль» летом 2018 года Мартич «приложил к асфальту» Зосимову, когда та сказала, что им следовало бы порепетировать перед выступлением. Осенью музыкант обвинил девушку, что она слишком долго собирается, выбил дверь в ванную и схватил Анну. Вырвавшись, она разбила окно и «чуть не выпрыгнула». Тогда Зосимова во второй раз попыталась прерывать отношения, но Петар пообещал пойти на терапию, и она вернулась. Через месяц после возвращения музыкант отказался от этой идеи.
По словам Анны, работа над совместным альбомом с Мартичем была ужасной — он «не воспринимал ни одного моего комментария, «говорил, что я тупая дура, что ничего не понимаю».
Когда альбом был записан, и началась пандемия Петар, чувствуя себя непопулярным, срывался на девушке. Летом 2020 года музыкант уехал записывать альбом в Петербург, и Анна начала видеться со своими друзьями, «понимать, что жизнь без него все еще существует». Однажды Зосич обнаружила Мартича в четыре часа дня спящего с перегаром и засосом на шее. Тогда девушка решила уйти окончательно.
После расставания Анна несколько раз думала вернуться к бывшему партнеру. Справиться с этими мыслями ей помогли терапия, несколько психологических практик, книги и помощь подруг. Сейчас Зосимова встречается с парнем, который хорошо к ней относится. С Мартичем она больше не общается.
«Афиша Daily» обратилась за комментарием к Петару Мартичу. На момент публикации он не ответил.