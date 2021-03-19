Суд назначил первый реальный срок участнику митинга 23 января в Москве

Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Тимура Салихова за применение насилия к представителю власти 23 января в Москве. Это первый реальный срок за участие в митинге за свободу Навального, сообщает «Интерфакс».

Согласно материалам дела, 23 января мужчина на Страстной улице «нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику Росгвардии несколько ударов в область головы и туловища» в ходе акции в поддержку Алексея Навального. На допросе он полностью признал свою вину.

23 и 31 января, а также 2 февраля по всей России прошли многочисленные акции в поддержку Алексея Навального. Они не были согласованы с властями и завершились массовыми задержаниями. По информации «ОВД-Инфо», всего на митингах в поддержку оппозиционера задержали около 11 тыс. человек. Позже правоохранители возбудили 90 уголовных дел на участников шествий.