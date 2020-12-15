Племянник Путина создал партию «Россия без коррупции»

Двоюродный племянник президента России Владимира Путина Роман Путин создал партию «Россия без коррупции». Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник агентства, близкий к партии, говорит, что «Россия без коррупции» планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.

Ранее Роман Путин — предприниматель, бывший сотрудник ФСБ и бывший советник губернатора Новосибирской области — возглавлял партию «Народ против коррупции».

В ноябре эту партию ликвидировал Верховный суд по иску Минюста, из‑за того что она семь лет подряд не участвовала в выборах. Вместе с ней были ликвидированы еще три партии.

В начале года «Медуза» со ссылкой на источники рассказывала, что власти собираются инициировать появление новых партий, чтобы создать ощущение политической конкуренции в стране. Примерно в то же время стало известно, что свои партии для участия в выборах создадут директор по продукту видеоигры World of Tanks компании Wargaming Вячеслав Макаров и владелец компании Faberlic Алексей Нечаев.

В феврале российский музыкант и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в Партию роста, возглавляемую омбудсменом по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. По данным «Открытых медиа», его приняли по прямому указанию администрации президента.