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Исследование: более половины россиян не считают Россию европейской страной

Виктория Шанина
Сегодня в 17:13

Более половины россиян (64%) не считают Россию европейской страной. Обратной точки зрения придерживаются 29% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра» (признан в России иноагентом).

В основном Россию европейской страной назвали респонденты старше 55 лет (33%). В возрастной группе 18-24 года так считают 23% опрошенных. 71% среди молодежи уверены в обратном.

Европейцами себя назвали 27% россиян. Доля тех, кто не считает себя европейцем, составила 70% — это мнение наиболее популярно среди молодых людей до 40 лет.

Социологи отметили, что в сентябре 2008 года европейской страной Россию называли 52% жителей, и только 36% считали иначе. Европейцами в то время себя считали 35%, а 52% придерживались другого мнения.

В октябре 2020 года «Левада-центр» выяснил — 43% россиян считают, что Россия движется по неверному пути. Одобрили выбранный вектор развития 49% жителей страны.

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